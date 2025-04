McKennie Juve l’americano festeggia la vittoria sul Monza | il messaggio social che infiamma i tifosi – FOTO

McKennie Juve, il messaggio social infiamma i tifosi dopo la vittoria contro il Monza. Cosa ha scritto – FOTODopo Juve–Monza, anche Weston McKennie ha scritto ai tifosi sui propri canali social. l’americano si è confermato titolarissimo anche con Igor Tudor ed è uno dei grandi protagonisti della stagione dei bianconeri. Il suo messaggio social infiamma i tifosi per l’obiettivo Champions League. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Weston McKennie (@west.McKennie)Un altro step verso il nostro obiettivo, ha scritto McKennie. .com 🔗 Juventusnews24.com - McKennie Juve, l’americano festeggia la vittoria sul Monza: il messaggio social che infiamma i tifosi – FOTO , ildopo lacontro il. Cosa ha scritto –Dopo, anche Westonha scritto aisui propri canalisi è confermato titolarissimo anche con Igor Tudor ed è uno dei grandi protagonisti della stagione dei bianconeri. Il suoper l’obiettivo Champions League. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Weston(@west.)Un altro step verso il nostro obiettivo, ha scritto. .com 🔗 Juventusnews24.com

