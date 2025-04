Maxi investimento sulla scuola Un pacchetto da 1 milione e mezzo

sulla scuola e sulla formazione il Comune di Greve in Chianti, anche con interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, con misure economiche finalizzate a supportare le famiglie come il bonus sulle quote di iscrizione ai centri estivi. In tutto si tratta di un pacchetto di interventi e misure per oltre un milione e 500mila euro per il 2025, ovvero 250mila euro in più sull’anno precedente. Ci sono anche incontri formativi per educatori come il progetto, per la prima volta realizzato nelle scuole del Chianti, con un percorso sull’affettività passando per una serie di attività e laboratori, condotti da esperti, docenti, artisti e associazioni legati alla cultura teatrale, al mondo della musica e del canto, alle tematiche di prevenzione e approfondimento ambientale e legati alla valorizzazione della memoria. Lanazione.it - Maxi investimento sulla scuola. Un pacchetto da 1 milione e mezzo Leggi su Lanazione.it Puntaformazione il Comune di Greve in Chianti, anche con interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, con misure economiche finalizzate a supportare le famiglie come il bonus sulle quote di iscrizione ai centri estivi. In tutto si tratta di undi interventi e misure per oltre une 500mila euro per il 2025, ovvero 250mila euro in più sull’anno precedente. Ci sono anche incontri formativi per educatori come il progetto, per la prima volta realizzato nelle scuole del Chianti, con un percorso sull’affettività passando per una serie di attività e laboratori, condotti da esperti, docenti, artisti e associazioni legati alla cultura teatrale, al mondo della musica e del canto, alle tematiche di prevenzione e approfondimento ambientale e legati alla valorizzazione della memoria.

Cosa riportano altre fonti

Funicolare di Brunate, maxi investimento per il futuro - Regione Lombardia ha stanziato 229.280 euro per interventi di manutenzione straordinaria della funicolare Como-Brunate, un’infrastruttura strategica per il trasporto locale e il turismo del territorio. La delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e... 🔗quicomo.it

Maxi truffa dei diplomi falsi nella scuola, oltre 500 a processo - Un'imponente rete con epicentro nel Cilento ha alimentato per anni un mercato illecito di diplomi falsi che ha fruttato oltre 7,5 milioni di euro. L'articolo Maxi truffa dei diplomi falsi nella scuola, oltre 500 a processo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Un investimento da 2,5 milioni: inaugurati i nuovi spazi della scuola Francesco Rosaspina - C’è una scuola più sicura e spaziosa, con nuove aule e spazi esterni per la didattica, per le ragazze e i ragazzi di Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini, nella Valle del fiume Conca. I 127 tra alunne e alunni della primaria e 131 della secondaria di primo grado della scuola... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi investimento sulla scuola. Un pacchetto da 1 milione e mezzo; Tavernelle, maxi investimento per la palestra: la nuova casa dello sport è realtà; Operazione Bolletta zero, maxi frode nel settore energetico: clienti truffati e 32 persone denunciate. 🔗Ne parlano su altre fonti

Maxi investimento sulla scuola. Un pacchetto da 1 milione e mezzo - Dal Comune interventi di sensibilizzazione per gli studenti, incontri formativi e aiuti alle famiglie. L’assessore Amalfitano: "Vogliamo creare nuove opportunità educative che stimolino la crescita". 🔗lanazione.it

Scuola, arriva il maxi aumento in busta paga: 333 euro in più per milioni di dipendenti - Dopo anni di disinteresse o interventi spot, la scuola torna a essere considerata un pilastro strategico, e chi vi lavora non più solo missionari, ma professionisti da tutelare. “Riconoscere ... 🔗giornalelavoce.it

Pacchetto scuola: ecco il bando per incentivi economici agli studenti - È stato pubblicato il bando regionale per l’assegnazione dell’incentivo economico, ‘Pacchetto scuola’, relativo all’anno scolastico 2023 – 2024, destinato a studenti residenti in ... 🔗nove.firenze.it