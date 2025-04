Max Purcell squalificato fino a metà 2026 L’australiano si era già autosospeso

L’australiano Max Purcell non potrà tornare a giocare fino all’11 giugno 2026. Questa la sentenza dell’ITIA circa il suo caso di positività per infusione endovenosa di più di 500 millilitri rilevata il 16 e 20 dicembre 2023 (il limite è di 100 in un periodo di 12 ore). Purcell, notificato della possibile violazione antidoping il 12 dicembre 2024, si è sospeso volontariamente nello stesso giorno, e la collaborazione offerta gli ha procurato una riduzione della sanzione del 25% (in altre parole, avrebbe potuto tornare a giocare nel 2027 se non avesse collaborato).I suoi risultati e il prize money a partire dal 16 dicembre 2023 al 3 febbraio 2024, data del primo controllo antidoping negativo successivo, sono annullati. In quel periodo in singolare aveva raggiunto il secondo turno agli Australian Open e ad Auckland e aveva perso all’esordio a Brisbane, mentre in doppio, assieme al connazionale Jordan Thompson, aveva conseguito semifinale a Brisbane e secondo turno a Melbourne. 🔗 Oasport.it - Max Purcell squalificato fino a metà 2026. L’australiano si era già autosospeso Maxnon potrà tornare a giocareall’11 giugno. Questa la sentenza dell’ITIA circa il suo caso di positività per infusione endovenosa di più di 500 millilitri rilevata il 16 e 20 dicembre 2023 (il limite è di 100 in un periodo di 12 ore)., notificato della possibile violazione antidoping il 12 dicembre 2024, si è sospeso volontariamente nello stesso giorno, e la collaborazione offerta gli ha procurato una riduzione della sanzione del 25% (in altre parole, avrebbe potuto tornare a giocare nel 2027 se non avesse collaborato).I suoi risultati e il prize money a partire dal 16 dicembre 2023 al 3 febbraio 2024, data del primo controllo antidoping negativo successivo, sono annullati. In quel periodo in singolare aveva raggiunto il secondo turno agli Australian Open e ad Auckland e aveva perso all’esordio a Brisbane, mentre in doppio, assieme al connazionale Jordan Thompson, aveva conseguito semifinale a Brisbane e secondo turno a Melbourne. 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Civitellese-Pizzoferrato: partita sospesa, 0-3 a tavolino e giocatore squalificato fino al 2029! - Non è un momento positivo per il calcio dilettantistico abruzzese. Un'altra gara, infatti, è salita alla ribalta delle cronache non per le gesta in campo dei protagonisti ma per questioni disciplinari. Si tratta di Civitellese-Pizzoferrato di Terza Categoria, gara del 9 febbraio 2025 sospesa in... 🔗chietitoday.it

Minaccia l’arbitro donna di 17 anni. “Eri da ammazzare da piccola”, dirigente squalificato fino al 2028 - Terni, 18 aprile 2025 – Ancora violenze in un campo di calcio. Il dirigente dello Sporting Terni Ernesto Galli, al termine della gara Sangemini-Sporting Terni del campionato Allievi Under 17 provinciale, è stato squalificato fino al 31 dicembre 2028 per offese e minacce all’arbitro, una ragazza di 17 anni. «Tra il primo ed il secondo tempo - si legge nel referto del giudice sportivo – entrava nello spogliatoio dell’arbitro, contestando la sua condotta a voce alta e registrando il colloquio con il telefono. 🔗lanazione.it

Da Ballardini a Totti fino a Max Allegri: il web ironizza su chi sarà il prossimo Papa dopo il lutto di domenica - Morte Papa, i tifosi sul web ironizzano su chi sarà il successore al Vaticano: menzionati gli allenatori (da Ballardini a Max Allegri). Ecco perché Il web (soprattutto i social) non risparmia nessuno tra meme, umorismo nero e considerazioni ironiche: anche quando c’è di mezzo la morte del Papa. Infatti oltre al cordoglio c’è la presenza […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Doping, nuovo caso: Max Purcell sospeso dall'ITIA per aver usato un metodo proibito. Cosa è successo e le reazioni; Doping nel tennis, un nuovo caso. Sospensione per Max Purcell: “Sovradosaggio di vitamine”; Jannik Sinner, il caso-Purcell: la squalifica che lo spaventa a poche settimane dalla sentenza; Max Purcell sospeso dall’ITIA per doping: ecco cosa è successo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Max Purcell squalificato fino a metà 2026. L’australiano si era già autosospeso - L'australiano Max Purcell non potrà tornare a giocare fino all'11 giugno 2026. Questa la sentenza dell'ITIA circa il suo caso di positività per infusione ... 🔗oasport.it

Max Purcell squalificato per doping, la star del doppio di tennis dovrà stare fermo per 18 mesi - Il 27enne australiano, due Slam in carriera nel doppio, aveva ammesso di aver ricevuto infusioni vitaminiche per via endovenosa di oltre 500 ml, ben oltre quindi il limite consentito ... 🔗msn.com

Doping, Purcell ha accettato la sospensione di 18 mesi per "un'infusione di vitamine oltre il limite consentito" - TENNIS - La sospensione del 27enne australiano, specialista del doppio e vincitore degli US Open 2024 e di Wimbledon 2022, terminerà l'11 giugno 2026. A dicembr ... 🔗eurosport.it