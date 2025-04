Max Purcell sospeso per metodo proibito | “Infusioni superiori 5 volte la norma” Perde 200 mila euro

Purcell è stato sospeso per 18 mesi per avere effettuato una pratica illegale. L'ITIA parla di metodo proibito per il tennista australiano, vincitore di due Slam in doppio. Purcell ha parlato dei problemi che gli ha portato la sospensione. 🔗 Maxè statoper 18 mesi per avere effettuato una pratica illegale. L'ITIA parla diper il tennista australiano, vincitore di due Slam in doppio.ha parlato dei problemi che gli ha portato la sospensione. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Antidoping, 18 mesi di sospensione (parzialmente già scontati) per Max Purcell: lo stop finirà a giugno 2026 - L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) rende noto “che il tennista australiano Max Purcell ha accettato una sospensione di 18 mesi ai sensi del Programma Antidoping del Tennis (TADP)”. Due volte campione Slam di doppio, il 27enne ha ricevuto lo stop per la violazione dell’Articolo 2.2 del TADP (uso di un Metodo Proibito) avendo ricevuto infusioni endovenose di oltre 500 ml (il limite è di 100ml in un periodo di 12 ore). 🔗sportface.it

Max Purcell squalificato fino a metà 2026. L’australiano si era già autosospeso - L’australiano Max Purcell non potrà tornare a giocare fino all’11 giugno 2026. Questa la sentenza dell’ITIA circa il suo caso di positività per infusione endovenosa di più di 500 millilitri rilevata il 16 e 20 dicembre 2023 (il limite è di 100 in un periodo di 12 ore). Purcell, notificato della possibile violazione antidoping il 12 dicembre 2024, si è sospeso volontariamente nello stesso giorno, e la collaborazione offerta gli ha procurato una riduzione della sanzione del 25% (in altre parole, avrebbe potuto tornare a giocare nel 2027 se non avesse collaborato). 🔗oasport.it

