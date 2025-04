Maurizio Ferrini a La Volta Buona il suo periodo buio | Arbore e Frassica mi hanno pagato le bollette

Volta Buona, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai 1, si è parlato di tre differenti generazioni di conduttori. Da Pippo Baudo a Renzo Arbore, fino ad arrivare a Stefano De Martino.Celebrando i 40 anni di Quelli della notte, è giunto in studio Maurizio Ferrini. Il suo ricordo di quel programma storico è ancora vivido, così come il periodo buio personale che ne è seguito.La crisi di Maurizio FerriniOspite di Caterina Balivo, Maurizio Ferrini ha parlato dell'impatto che il successo ha avuto sulla sua vita. Qualcosa di devastante, dinanzi al quale si è trovato impreparato. Per due anni ha sofferto del fatto di non essere più trattato allo stesso modo dai suoi genitori e dagli amici."Entri in un mondo irreale e non riuscivo più a capire chi ero. Mi guardavo dentro e vedevo un acquario colmo dei miei personaggi.

