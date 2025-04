Maturità 2025 | il 30 aprile scade il termine per valutare le istanze di nomina di commissari e presidenti esterni

Maturità. Già da alcune settimane circolano le ipotesi sulle possibili tracce d’esame, con un toto-tracce che spazia dall’intelligenza artificiale alla trattazione delle guerre in corso, fino alle analisi dei testi di Pirandello e D’Annunzio. Ma mentre le studentesse e gli studenti si preparano psicologicamente ad affrontare un esame di Maturità che si profila all'orizzonte, in questi giorni sta per entrare nel vivo la fase di formazione delle commissioni d’esame e la scelta dei presidenti che dovrà valutare il loro percorso di studi tra un paio di mesi. 🔗 Il suono della campanella che sancisce la conclusione dell’anno scolastico si avvicina, ma se per alcuni studenti quell’eco metallico che si riverbera tra i corridoi degli istituti scolastici segna l’inizio delle vacanze estive, per altri, invece, determina la chiusura di una tappa importante della loro vita che apre le porte all’esame di. Già da alcune settimane circolano le ipotesi sulle possibili tracce d’esame, con un toto-tracce che spazia dall’intelligenza artificiale alla trattazione delle guerre in corso, fino alle analisi dei testi di Pirandello e D’Annunzio. Ma mentre le studentesse e gli studenti si preparano psicologicamente ad affrontare un esame diche si profila all'orizzonte, in questi giorni sta per entrare nel vivo la fase di formazione delle commissioni d’esame e la scelta deiche dovràil loro percorso di studi tra un paio di mesi. 🔗 Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Maturità 2025, fino al 30 aprile convalida domande presidenti e commissari esterni. GUIDA Ministero - Dall'11 al 30 aprile 2025 le scuole e gli Ambiti territoriali provinciali verificano e convalidano le domande presentate entro il 9 aprile da presidenti e commissari esterni degli esami di Maturità (modelli ES-E ES-1). Il calendario delle operazioni è allegato alla nota n. 11942 del 24 marzo. L'articolo Maturità 2025, fino al 30 aprile convalida domande presidenti e commissari esterni. GUIDA Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Estrazione Million Day delle ore 20:30 di oggi, 2 Aprile 2025: i numeri vincenti - La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, 2 Aprile 2025. Combinazione vincente Million Day 2 Aprile 2025 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. 🔗zon.it

Estrazione Million Day delle ore 20:30 di oggi, 9 Aprile 2025: i numeri vincenti - La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, 9 Aprile 2025. Combinazione vincente Million Day 9 Aprile 2025 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. 🔗zon.it

Approfondimenti da altre fonti

Maturità 2025: il 30 aprile scade il termine per valutare le istanze di nomina di commissari e presidenti esterni; Entro il 26 aprile nuove domande come commissari alla Maturità 2025; Commissari esterni Maturità, entro il 26 aprile le domande dei docenti di sostegno con abilitazione su classe di concorso; Maturità 2025, perché il 9 aprile è una data importante. 🔗Se ne parla anche su altri siti