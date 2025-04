Matteo Messina Denaro gestiva soldi per l’ex boss | arrestato un avvocato massone

Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di Antonio Messina detto ‘l’avvocato’ indagato come membro di Cosa Nostra: in particolare, per aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico, e per aver mantenuto rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all’acquisizione di attività economiche.Messina 79enne, massone ‘in sonno’, già latitante e condannato per concorso esterno a cosa nostra e narcotraffico, era indicato nella corrispondenza tra il boss e Laura Bonafede con lo pseudonimo “Solimano”, i quali in passaggi “ad altissima densità mafiosa” gli riservavano aspre critiche. 🔗 Lapresse.it - Matteo Messina Denaro, gestiva soldi per l’ex boss: arrestato un avvocato massone Ancora un colpo alla rete che ha aiutato la latitanza di. I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di Antoniodetto ‘l’’ indagato come membro di Cosa Nostra: in particolare, per aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo ail sostentamento economico, e per aver mantenuto rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all’acquisizione di attività economiche.79enne,‘in sonno’, già latitante e condannato per concorso esterno a cosa nostra e narcotraffico, era indicato nella corrispondenza tra ile Laura Bonafede con lo pseudonimo “Solimano”, i quali in passaggi “ad altissima densità mafiosa” gli riservavano aspre critiche. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro - Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale di Trapani , arriva a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro - Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino. Calcagno si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall'arresto di Messina Denaro. 🔗quotidiano.net

Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia: in 143 a processo, c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro - Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone nell'ambito dell'inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia. Tra loro c'è il boss Errante Parrino, legato a Matteo Messina Denaro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Mafia, gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato un avvocato; Messina Denaro, arrestato l'avvocato che gestiva i soldi del clan; Matteo Messina Denaro, gestiva soldi per l'ex boss: arrestato un avvocato massone - LaPresse; Messina Denaro, arrestato l'avvocato massone. «Era noto come Solimano, gestiva i soldi del boss». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gestiva i soldi per finanziare la latitanza di Messina Denaro, arrestato avvocato: nei pizzini era ‘Solimano’ - Era incaricato di gestire i soldi del clan di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico durante la sua latitanza ... 🔗fanpage.it

Gestiva i soldi del clan Messina Denaro, arrestato avvocato - AGI - Gestiva i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico, e manteneva i rapporti con associati m ... 🔗msn.com

Gestiva la cassa del clan Messina Denaro, arrestato un avvocato - Avrebbe gestito i soldi della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico durante la sua latitanza: sono le accuse che la Dda di Palermo con ... 🔗msn.com