Matteo Fiorin trionfa alla Vicenza-Bionde | doppio successo in tre giorni

Matteo Fiorin bissa il successo del 25 aprile alla Coppa Caduti Nervianesi, aggiudicandosi anche la Vicenza-Bionde, gara nazionale per elite e under 23 che si è svolta a Bionde di Salizzole nel Veronese. Un finale allo sprint a gruppo compatto e il guizzo del brianzolo che mette tutti d’accordo: "È andata bene. Una volata lineare fino ai 500 metri. Poi nelle ultime 2 curve si è verificato un grande rimescolamento che mi ha fatto scivolare in decima posizione - racconta Fiorin -. A quel punto ho preso la situazione di petto, rimontando e ai 280 metri ero primo. Non ho più mollato, vincendo nettamente".Il corridore di Seveso, 19 anni della Mbh Bank Ballan Csb Colpack, racconta questo suo stato di grazia dopo essersi sbloccato. "Andavo forte anche prima, ma qualcosa non tornava. Il gruppo velocisti si doveva sbloccare. 🔗 Ilgiorno.it - Matteo Fiorin trionfa alla Vicenza-Bionde: doppio successo in tre giorni bissa ildel 25 aprileCoppa Caduti Nervianesi, aggiudicandosi anche la, gara nazionale per elite e under 23 che si è svolta adi Salizzole nel Veronese. Un finale allo sprint a gruppo compatto e il guizzo del brianzolo che mette tutti d’accordo: "È andata bene. Una volata lineare fino ai 500 metri. Poi nelle ultime 2 curve si è verificato un grande rimescolamento che mi ha fatto scivolare in decima posizione - racconta-. A quel punto ho preso la situazione di petto, rimontando e ai 280 metri ero primo. Non ho più mollato, vincendo nettamente".Il corridore di Seveso, 19 anni della Mbh Bank Bn Csb Colpack, racconta questo suo stato di grazia dopo essersi sbloccato. "Andavo forte anche prima, ma qualcosa non tornava. Il gruppo velocisti si doveva sbloccare. 🔗 Ilgiorno.it

