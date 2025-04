Matteo Berrettini ritirato a Madrid | il ranking ATP in vista di Roma La posizione e chi può superarlo

Matteo Berrettini ha deciso di ritirarsi in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il primo set giocato ad altissima intensità contro il britannico Jack Draper, il tennista italiano ha preferito alzare bandiera bianca e non proseguire la propria fatica. Il Romano aveva battagliato alla pari contro il numero 6 del mondo, inchinandosi al tie-break con il punteggio di 7-2 dopo aver tra l’altro annullato quattro set-point sul suo servizio tra decimo e dodicesimo giorno.Non c’erano state avvisaglie riguardo a un possibile problema fisico, la sensazione è che si tratti di uno stop precauzionale in vista degli Internazionali d’Italia. Qual è la situazione di Matteo Berrettini nel ranking ATP? Il 29enne è virtualmente numero 30 del mondo con 1.670 punti e sarà testa di serie al Masters 1000 di Roma che scatterà il prossimo 7 maggio sulla terra rossa della Capitale. 🔗 Oasport.it - Matteo Berrettini ritirato a Madrid: il ranking ATP in vista di Roma. La posizione e chi può superarlo ha deciso di ritirarsi in occasione del terzo turno del Masters 1000 di: dopo il primo set giocato ad altissima intensità contro il britannico Jack Draper, il tennista italiano ha preferito alzare bandiera bianca e non proseguire la propria fatica. Ilno aveva battagliato alla pari contro il numero 6 del mondo, inchinandosi al tie-break con il punteggio di 7-2 dopo aver tra l’altro annullato quattro set-point sul suo servizio tra decimo e dodicesimo giorno.Non c’erano state avvisaglie riguardo a un possibile problema fisico, la sensazione è che si tratti di uno stop precauzionale indegli Internazionali d’Italia. Qual è la situazione dinelATP? Il 29enne è virtualmente numero 30 del mondo con 1.670 punti e sarà testa di serie al Masters 1000 diche scatterà il prossimo 7 maggio sulla terra rossa della Capitale. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Perché si è ritirato Matteo Berrettini a Madrid: non c’erano state avvisaglie. Il punteggio prima dello stop - Matteo Berrettini si è ritirato al termine del primo set contro il britannico Jack Draper. Il tennista italiano si è prodigato in un’intensa battaglia in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Madrid, ma dopo il tie-break perso per 7-2 ha deciso di alzare bandiera bianca. Il romano aveva accusato qualche fastidio fisico in occasione del debutto contro lo statunitense Marcos Giron nella giornata di sabato, ma oggi ha giocato il primo parziale in maniera brillante prima di decidere di fermarsi. 🔗oasport.it

Matteo Berrettini gioca un gran primo set contro Draper, poi si ritira a Madrid. Stop precauzionale? - Dopo un’ora di grande battaglia, Matteo Berrettini decide di ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano ha lasciato il campo dopo aver perso il primo set al tie-break contro il britannico Jack Draper, testa di serie numero cinque. Berrettini aveva già riscontrato un problema agli addominali nel corso del match contro l’americano Marcos Giron e probabilmente oggi ha deciso di vedere come si sarebbe conclusa la prima frazione per valutare poi se continuare l’incontro. 🔗oasport.it

Matteo Berrettini trova Draper a Madrid, ma c’é l’ipotesi forfait. Roland Garros e soprattutto Wimbledon da preservare - Matteo Berrettini col cuore piuttosto che col fisico è riuscito a piegare l’americano Marcos Giron nel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, il 29enne romano ha sconfitto in rimonta il n.45 ATP col punteggio di 6-7 (3) 7-6 (6) 6-1. Si è concretizzata la vittoria n.200 per lui in carriera, ma c’è molto altro in questa partita. All’inizio del terzo set, il nostro portacolori ha richiesto l’intervento del fisioterapista. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Matteo Berrettini si ritira dopo un set contro Draper; Berrettini si avvicina a Draper e gli annuncia il ritiro, Jack svela tutto: So come si sente; ATP Madrid, Berrettini: Ecco perchè mi sono ritirato, meglio non rischiare; Infortunio Berrettini a Madrid, si ritira dopo il primo set con Draper: salta Roma? Cos'è successo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Madrid, Berrettini: “Ecco perchè mi sono ritirato, meglio non rischiare” - Tennis - Italiani | Il romano aggiorna sulle sue condizioni: "Voglio competere con i migliori al 100%. Farò di tutto per esserci a Roma" ... 🔗ubitennis.com

Matteo Berrettini ritirato a Madrid: il ranking ATP in vista di Roma. La posizione e chi può superarlo - Matteo Berrettini ha deciso di ritirarsi in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il primo set giocato ad altissima intensità contro ... 🔗oasport.it

Berrettini perde il primo set con Draper e si ritira a Madrid - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com