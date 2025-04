Mattei sbotta | Invertite i due episodi di Lazio-Parma e Inter-Roma la classifica sarebbe ben diversa Il silenzio del…

Lazio, Stefano Mattei, sulle freuenze di “Radio Sei” nel contenitore radiofonico “Quelli che hanno portato il calcio a Roma“, ha commentato in maniera molto dura la prestazione della Lazio contro il Parma, che allo stadio “Olimpico” non è andata oltre il 2-2 (in rimonta), grazie alla doppietta nel .L'articolo Mattei sbotta: “Invertite i due episodi di Lazio-Parma e Inter-Roma, la classifica sarebbe ben diversa. Il silenzio del.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:Sorteggi Champions League 202021, i commentiMourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.”Guglielmo Timpano irride i tifosi della Lazio: “Tutti giù dal trespolo. 🔗 Questa mattina il giornalista e tifoso della, Stefano, sulle freuenze di “Radio Sei” nel contenitore radiofonico “Quelli che hanno portato il calcio a“, ha commentato in maniera molto dura la prestazione dellacontro il, che allo stadio “Olimpico” non è andata oltre il 2-2 (in rimonta), grazie alla doppietta nel .L'articolo: “i duedi, laben. Ildel.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Sorteggi Champions League 202021, i commentiMourinho frecciata alla: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.”Guglielmo Timpano irride i tifosi della: “Tutti giù dal trespolo. 🔗 .com

Su altri siti se ne discute

Gol Arnautovic, Zuliani sbotta: “Chiffi e il VAR colpiscono ancora, fallo evidente e due offsides davanti al portiere” - Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Zuliani, sulla propria pagina Facebook ha sbottato per la rete convalidata ad Arnautovic in occasione dell’1-0 dell’Inter nel match vinto dai nerazzurri per 2-0 nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. “Sulla Gazzetta dello Sport Inter da derby, Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0, […] L'articolo Gol Arnautovic, Zuliani sbotta: “Chiffi e il VAR colpiscono ancora, fallo evidente e due offsides davanti al portiere” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Champions League, Simeone sbotta contro i giornalisti: «Avete visto Alvarez toccare il pallone due volte? Avete paura…» - di RedazioneChampions League, Simeone sbotta contro i giornalisti: «Avete visto Alvarez toccare il pallone due volte? Avete paura…» Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, vinta dai blancos ai rigori. PARTITA – «Abbiamo affrontato una squadra con grandi giocatori e abbiamo controllato bene il gioco. 🔗internews24.com

Due trans in una finale di biliardo femminile, il Telegraph sbotta: «Uomini mediocri che scippano le donne» - La battaglia del Telegraph contro i/le trans nello sport femminile va avanti da un bel po’, e aveva raggiunto un significativo apice quando la pugile napoletana Carini si ritirò alle Olimpiadi contro Khelif. Il Telegraph è un giornale conservatore, e la sua penna sportiva più conservatrice – Oliver Brown – ormai non si tiene più. Stavolta affonda riprendendo il filo della polemica da una finale di biliardo femminile disputata tra due trans. 🔗ilnapolista.it