Mattarella visita il sistema farmaceutico produttivo del Lazio

LATINA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Latina dove ha visitato la BSP Pharmaceuticals, azienda che fornisce servizi all'industria farmaceutica focalizzata nell'oncologia innovativa e nella produzione di nuovi biofarmaci per l'immunoterapia. Nel corso della visita allo stabilimento il presidente ha incontrato i vertici aziendali e i dipendenti.

