Mattarella ricorda la strage di Santhià e il sacrificio per la Liberazione

Santhià e nei centri vicini, dove la strage del 29 aprile segnò dolorosamente quei territori, nei giorni più difficili per la Liberazione". E' quanto si legge in un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al sindaco del Comune di Santhià, Angela Ariotti."La ritirata del 75° Corpo d'armata del III Reich - si legge ancora nel messaggio del Capo dello Stato - travolse la tregua concordata tra il Comando partigiano ed i Comandi tedeschi: quarantotto furono le vittime tra partigiani e civili della violenza nazista a Santhià e nelle vicine cascine tra il 29 aprile e il 1° maggio 1945".

Mattarella: strage Santhià segnò dolorosamente quei territori - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Ottant’anni fa il 25 aprile 1945 fu l’avvio della insurrezione, destinata a concludersi la settimana successiva con la resa delle truppe naziste e dei loro alleati fascisti. La ritirata verso la Germania vide le colonne tedesche, in Piemonte come in altre parti d’Italia, macchiarsi di nuovi orribili delitti. E fu così a Santhià e nei centri vicini, dove la strage del 29 aprile segnò dolorosamente quei territori, nei giorni più difficili per la Liberazione”. 🔗lapresse.it

