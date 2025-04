Mattarella | Rafforzare la sicurezza sul lavoro per fermare la strage quotidiana

lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese, ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione», ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Latina, presso l'azienda Bsp Pharmaceuticals S.p.a., per celebrare la Festa del lavoro. Il presidente ha sottolineato che «non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione», ribadendo l'urgenza di un impegno collettivo per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.Mattarella ha insistito sull'importanza di Rafforzare l'impegno per la sicurezza sul lavoro, sottolineando come questa responsabilità riguardi non solo le istituzioni, ma anche le imprese e i lavoratori stessi. «È evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato», ha proseguito, facendo un richiamo diretto a tutte le componenti sociali e lavorative del Paese.

Mattarella "Rafforzare l'impegno per la sicurezza sul lavoro" - LATINA (ITALPRESS) – "Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili nè indifferenza nè rassegnazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Latina dopo la visita all'azienda Bsp Pharmaceuticals, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro.

Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l'indifferenza e chiede un impegno rafforzato: "La sicurezza non è un costo, ma un dovere" - Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sul lavoro continuino a rappresentare un'emergenza irrisolta.

1 maggio: Mattarella, morti lavoro piaga, impegno sicurezza va rafforzato - Milano, 29 apr. (LaPresse) – "Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. "È evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori.

