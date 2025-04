Mattarella morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese

lavoro, ponendo l'attenzione sull'urgente e necessario intervento dello Stato a tutela della sicurezza dei lavoratoriL'articolo Mattarella, morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese proviene da Il Difforme.

1 maggio: Mattarella, morti lavoro piaga, impegno sicurezza va rafforzato - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. “È evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori. 🔗lapresse.it

1 maggio: Mattarella, intollerabili indifferenza e rassegnazione su morti sul lavoro - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. 🔗lapresse.it

Mattarella: salari spesso insufficienti - 12.24 "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Così il capo dello Stato a Latina, in occasione della Festa del lavoro. "Il lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso", dice Mattarella, che definisce intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. 🔗servizitelevideo.rai.it

Mattarella: «Intollerabile l’indifferenza per i morti sul lavoro. Le famiglie stentano, salari insufficienti» - Il presidente: «Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. E’ evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato» ... 🔗msn.com

Morti sul lavoro, l’appello di Mattarella: “Più l’impegno per la sicurezza” - In visita ad un'azienda farmaceutica a Latina il presidente, a pochi giorni dal !° Maggio, ha affrontato tutti i nodi sull'occupazione: ""Salari troppo bassi, grande questione per l'Italia" ... 🔗dire.it

Primo Maggio, Mattarella: "Le famiglie stentano, i salari sono insufficienti" | E sulle morti sul lavoro: "Intollerabile indifferenza" - In occasione del Primo Maggio, Sergio Mattarella, parla di lavoro e dell'annosa questione dei salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche, che non accennano ad arrestarsi. In merito alle retri ... 🔗msn.com