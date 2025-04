Mattarella lancia l’allarme sui salari bassi | Le famiglie non reggono il costo della vita

della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato in visita all'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. Il capo dello stato ha lanciato l'allarme sui salari bassi e sull'impennata del costo della vita che grava sempre di più sulle famiglie. "Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d'altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro", ha dichiarato Mattarella. Il capo dello Stato ha poi sottolineato che "l'Italia 'si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008', nonostante l'avvenuta ripresa a partire dal 2024".

