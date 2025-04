Mattarella lancia l’allarme stipendi | Le famiglie non reggono il costo della vita

Durante il corso della visita all'azienda Bsp Pharmaceuticals Spa di Latina, in occasione della Festa del Lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollevato un forte allarme: le famiglie italiane non riescono più a far fronte all'aumento del costo della vita. Secondo i dati appena pubblicati da Istat, le retribuzioni reali (cioè quelle corrette per tenere conto dell'inflazione) sono ancora inferiori dell'8% rispetto al 2021. Mattarella: "I salari insufficienti sono una questione centrale per l'Italia" Durante il suo intervento, Mattarella ha sottolineato come le retribuzioni siano fondamentali per contrastare le disuguaglianze e permettere una giusta distribuzione dei benefici derivanti dal progresso e dall'innovazione.

Stipendi reali più bassi del 2021, Mattarella lancia l'allarme: "Le famiglie non reggono il costo della vita" - Oggi i lavoratori italiani guadagnano in media l'8 per cento in meno rispetto a quattro anni fa. Lo certifica l'Istat, che ha pubblicato i dati sulle retribuzioni di marzo 2025 proprio mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda Bsp Pharmaceuticals... 🔗today.it

Mattarella lancia l’allarme sui salari bassi: “Le famiglie non reggono il costo della vita” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. Il capo dello stato ha lanciato l’allarme sui salari bassi e sull’impennata del costo della vita che grava sempre di più sulle famiglie. “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. 🔗lapresse.it

Dazi, Mattarella lancia l’allarme sul futuro del Made in Italy - Le risorse alimentari, “in tempi come quelli che viviamo con la guerra ai confini d’Europa, acquisiscono ancora piu’ valore” e “le nuove nubi che sembrano addensarsi all’orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell’olio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44mo Forum della cultura dell’olio e del vino organizzato dalla Fondazione italiana sommelier, in corso a Roma. 🔗ildenaro.it

