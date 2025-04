Mattarella | Il lavoro non può consegnare alla morte

lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona.Il lavoro non può separarsi mai dall'idea di persona, dall'irriducibile unicità e dignità di ogni donna e di ogni uomo.Nessuno deve sentirsi scartato o escluso. La Repubblica è fondata sul lavoro". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando la Giornata del lavoro visitando le industrie farmaceutiche di Latina. "Il lavoro è radice di libertà, ha animato la nostra democrazia, ha prodotto eguaglianza e, dunque, coesione sociale", ha aggiunto, "Il progresso civile, la effettiva esistenza dei diritti, la sostenibilità del nostro modello sono legati, al tempo stesso, all'efficacia delle istituzioni e all'attività degli attori economici e sociali.

Ue,Italia-Slovenia, Mattarella: nulla può far tornare indietro la storia - Gorizia-Nova Gorica, 8 feb. (askanews) – “Nella tragedia della Seconda guerra mondiale, un sopravvissuto ad Auschwitz, Roman Kent, ha osservato ‘non vogliamo che il nostro passato sia il futuro dei nostri figli’. Con questo spirito abbiamo affrontato le pagine del dopoguerra, per scriverne una nuova. E nulla può far tornare indietro la storia che Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme”. 🔗ildenaro.it

Umberto Coghetto, titolare d'azienda urta i cavi dell'alta tensione e muore folgorato sotto gli occhi dei colleghi. I sindacati: «Non si può morire sul lavoro a 27 anni» - AGNA - É morto folgorato mentre stava montando una tensostruttura all'interno della ditta Agraria Tocchio di via Mure, ad Agna. Era ormai al termine della giornata lavorativa, ma, proprio... 🔗ilgazzettino.it

Pensioni, chi può pagare per lasciare il lavoro fino a cinque anni prima e come: le istruzioni Inps - L'Inps ha pubblicato le istruzioni per accedere alla 'pace contributiva', che consente ai lavoratori di versare i contributi mancanti fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, purché relativi ai periodi compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024. Chi lo farà potrà lasciare il lavoro in anticipo rispetto al previsto. Ecco tutti i requisiti. 🔗fanpage.it

