lavoro, sottolineando l’urgenza di affrontare con decisione il problema delle Morti bianche.? In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso profonda preoccupazione per l’atteggiamento di indifferenza che spesso circonda le Morti sul lavoro. In un messaggio rivolto al Presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), Mattarella ha definito “intollerabile” la mancanza di attenzione verso queste tragedie, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per garantire condizioni di lavoro sicure.? Il Capo dello Stato ha evidenziato come ogni incidente mortale rappresenti una sconfitta per l’intera società, richiamando l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Mattarella denuncia: “Morti sul lavoro, un’emergenza ignorata da troppi” Roma - Il Presidente della Repubblica richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di, sottolineando l’urgenza di affrontare con decisione il problema dellebianche.? In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul, il Presidente della Repubblica Sergioha espresso profonda preoccupazione per l’atteggiamento di indifferenza che spesso circonda lesul. In un messaggio rivolto al Presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del(ANMIL),ha definito “intollerabile” la mancanza di attenzione verso queste tragedie, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per garantire condizioni disicure.? Il Capo dello Stato ha evidenziato come ogni incidente mortale rappresenti una sconfitta per l’intera società, richiamando l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza. 🔗 Abruzzo24ore.tv

