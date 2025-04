Mattarella | contrastare il caporalato e garantire dignità ai lavoratori migranti

migranti - con salari che, secondo l'Oil, risultano inferiori di un quarto rispetto a quelli dei connazionali - se non con fenomeni scandalosi come il caporalato, va contrastato con fermezza. Il carattere della nostra società è a misura della dignità della persona che lavora, anche per rispettare l'articolo 36 della nostra Costituzione. "Non venga mai meno il principio di umanità come cardine del nostro agire quotidiano" ci ha ricordato Papa Francesco nella benedizione pasquale, il suo ultimo messaggio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.

Dazi, Mattarella: “Mercati aperti in ogni parte del mondo per garantire pace” - Dazi e guerra in Ucraina. Sono due dei temi affrontati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al termine del colloquio con il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, a Tokyo. “La speranza di pace – ha detto il Capo dello Stato – è una speranza che Giappone e Italia condividono, dando un contributo importante a questo riguardo, con la concezione di società aperte, con mercati aperti alla collaborazione, con disponibilità a collaborare su ogni campo, con chiunque altro, con qualunque altro Paese, con il rispetto reciproco e la fiducia reciproca. 🔗lapresse.it

Per Mattarella i dazi sono «inaccettabili, creano ostacoli. La Ue ha forza e autorevolezza per contrastare una scelta immotivata» - «I dazi creano ostacoli ai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Villaggio «Agricoltura è» in occasione dell’anniversario delle firma dei Trattati di Roma, in cui analizza le politiche messe in atto dal presidente americano Donald Trump. 🔗open.online

Mattarella “Sistema sanitario ha un ruolo fondamentale, contrastare le aggressioni” - ROMA (ITALPRESS) – “Il congresso della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche è un’occasione importante di confronto e di proposta, per confermare il ruolo fondamentale del sistema sanitario nel perseguimento degli obiettivi di dignità e coesione sociale indicati dalla Costituzione della Repubblica. La ricerca scientifica, le trasformazioni del nostro tempo, ci pongono di fronte a opportunità inedite di cura, ma anche a criticità”. 🔗unlimitednews.it

