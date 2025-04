Mattarella a mostra Confcommercio per 80 anniversario

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato all'Auditorium Parco della musica la mostra "Ricordare il futuro" allestita dalla Confcommercio in occasione dell'80° anniversario.

Confcommercio, 80 anni di storia e impegno per lo sviluppo del Paese: Mattarella apre l'evento celebrativo a Roma - Roma, 29 aprile 2025 – Ottant’anni dalla nascita di Confcommercio-Imprese per l’Italia, un traguardo importante che testimonia il ruolo e l’impegno della Confederazione nel sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Fin dal 29 aprile 1945, anno della sua fondazione, Confcommercio pone al centro della propria missione la crescita delle imprese del terziario di mercato, il sostegno all’occupazione e la promozione della competitività. 🔗quotidiano.net

Mattarella a Genova per 80° Liberazione - 12.50 Un lunghissimo applauso e la standing ovation dei presenti ha accolto il Presidente della Repubblica Mattarella,che ha appena preso la parola dal palco del Teatro Ivo Chiesa di Genova, dove sono in programma gli interventi istituzionali per l'80esimo anniversario della Liberazione. "Celebriamo oggi qui,a Genova,l'80°anniversario della Liberazione dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. 🔗servizitelevideo.rai.it

