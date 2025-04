Mattarella a Latina | sicurezza sul lavoro segno di civiltà

lavoro deve essere progresso. Visita del Presidente Mattarella a Latina. Parla di salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche che non accennano ad arrestarsi.Servizio di Fabio Bolzetta Mattarella a Latina: sicurezza sul lavoro segno di civiltà TG2000. 🔗 Tv2000.it - Mattarella a Latina: sicurezza sul lavoro segno di civiltà Ildeve essere progresso. Visita del Presidente. Parla di salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche che non accennano ad arrestarsi.Servizio di Fabio BolzettasuldiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Su altri siti se ne discute

Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” - Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sul lavoro continuino a rappresentare un'emergenza irrisolta. L'articolo Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Controlli nei ristoranti in provincia di Latina: attività sospese per violazioni sulla sicurezza e lavoro nero e multe per 20mila euro - Sospesa un’attività di ristorazione a Cori: mancava il DVR Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sul territorio pontino. A seguito di un’attenta attività ispettiva condotta presso un ristorante di Cori, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni, titolare dell’attività, per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. 🔗dayitalianews.com

Mattarella a Latina: “Il futuro del lavoro è già iniziato. Segnali incoraggianti dall’occupazione” - Al miglioramento della situazione occupazionale si affianca la questione, da affrontare, della inadeguatezza dei salari. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando a Latina la Festa del Lavoro. «Il futuro del lavoro è già cominciato – ha esordito il capo dello Stato in visita alla Bsp Pharmaceuticals – Non è un caso che l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) abbia posto, al centro del suo impegno nella Giornata del 28 aprile, il tema della intelligenza artificiale e della digitalizzazione, per porre in guardia dai rischi per le condizioni ... 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mattarella a Latina: Intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro; La visita del presidente della Repubblica a Latina, dove morì il bracciante Satnam Singh, abbandonato dal datore di lavoro; Mattarella a Latina: “Intollerabile indifferenza su morti sul lavoro”; Mattarella: Il lavoro non può consegnare alla morte. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mattarella: «La piaga dei morti sul lavoro non si ferma, l'impegno per la sicurezza deve essere rafforzato» - (LaPresse) « Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi ». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all'azienda BSP Pharmaceuticals di Lati ... 🔗msn.com

1 maggio, Mattarella: intollerabile indifferenza per morti sul lavoro - Latina, 29 apr. (askanews) - "L'Organizzazione internazionale del lavoro dedica, ogni anno, il 28 aprile, alla Giornata mondiale della salute e per la sicurezza sul lavoro. Tema questo fondamentale di ... 🔗libero.it

Mattarella “Rafforzare l'impegno per la sicurezza sul lavoro” - LATINA (ITALPRESS) – “Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in ... 🔗iltempo.it