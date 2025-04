Mattarella a Latina | sicurezza sul lavoro segno di civiltà

lavoro deve essere progresso. Visita del Presidente Mattarella a Latina. Parla di salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche che non accennano ad arrestarsi.Servizio di Fabio Bolzetta Mattarella a Latina: sicurezza sul lavoro segno di civiltà TG2000. 🔗 Tv2000.it - Mattarella a Latina: sicurezza sul lavoro segno di civiltà Ildeve essere progresso. Visita del Presidente. Parla di salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche che non accennano ad arrestarsi.Servizio di Fabio BolzettasuldiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” - Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sul lavoro continuino a rappresentare un'emergenza irrisolta. L'articolo Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

