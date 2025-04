Matera tentano la truffa del finto avvocato contro anziani | due uomini fermati e allontanati dalla città

Tentano la truffa del finto avvocato, ma il 76enne capisce tutto e incastra le truffatrici: due arresti a Portici - PORTICI, Napoli – Un 76enne ha sventato con lucidità un tentativo di truffa messo in atto con il classico schema del “finto avvocato”, portando all’arresto di due donne e alla denuncia di un complice. È successo nel pomeriggio di ieri in via Gaetano Poli, a Portici. L’anziano stava passeggiando quando ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un avvocato: suo figlio, secondo quanto riferito, era stato arrestato dai carabinieri per aver investito una persona, e servivano 1. 🔗primacampania.it

Portici, tentano truffa del finto avvocato: anziano non ci casca e fa arrestare due donne - L’uomo è sceso in strada e ha chiesto aiuto ai carabinieri L'articolo Portici, tentano truffa del finto avvocato: anziano non ci casca e fa arrestare due donne sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Portici: tentano la truffa del finto avvocato ma l’anziano non ci casca - La vittima, un 76enne di Portici, chiede e chiede aiuto ai carabinieri che restano in silenzio. Due donne arrestate, il palo denunciato È pomeriggio, e il fatto è accaturo a Portici, via Gaetano Poli. Un 76enne sta passeggiando frettolosamente ed è al cellulare. Dall’altra parte della cornetta c’è una persona che dice di essere un avvocato. Suo figlio è stato arrestato dai carabinieri per aver investito una persona e c’è da pagare per la sua libertà. 🔗puntomagazine.it

Tentano la truffa agli anziani: due campani allontanati da Matera con foglio di via obbligatorio - Hanno cercato di mettere in atto l’ennesima truffa del finto avvocato ai danni di cittadini anziani, ma il piano è stato interrotto sul nascere grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. 🔗trmtv.it

Tentano la truffa del finto maresciallo a una 74enne: tre denunciati a Nocera Umbra - Sette minorenni, tra i 16 e i 17 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale per minori, emessa dalla gip di Bari Antonia Salamida. Sono accusati di ... 🔗lasiritide.it