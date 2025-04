Masters 1000 Madrid si torna in campo dopo il blackout Turni complicati per Musetti e Berrettini

campo nel Masters 1000 Madrid dopo lo stop di ieri causato dal maxi blackout che ha colpito la Spagna. Musetti-Tsitsipas e Berrettini-Draper, due partite complicate, ma gli azzurri si trovano in un buon stato di forma. Arnaldi vola agli ottaviL'articolo Masters 1000 Madrid, si torna in campo dopo il blackout. Turni complicati per Musetti e Berrettini proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, si torna in campo dopo il blackout. Turni complicati per Musetti e Berrettini Si scende innello stop di ieri causato dal maxiche ha colpito la Spagna.-Tsitsipas e-Draper, due partite complicate, ma gli azzurri si trovano in un buon stato di forma. Arnaldi vola agli ottaviL'articolo, siinilperproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Masters 1000 di Madrid: torna la corrente dopo il blackout, pronti Musetti e Berrettini - Dopo il black-out che ha bloccato la Spagna e non solo, il Masters 1000 di Madrid riprende la sua corsa tradizionalmente. Il torneo di tennis dovrà attendere le 12 di mercoledì 29 aprile prima di vede ... 🔗msn.com

Tennis: torna la corrente elettrica, a Madrid si gioca - (ANSA) - ROMA, 29 APR - Si torna in campo a Madrid. Dopo aver segnalato che la corrente elettrica non era ancora tornata nelle prime ore di questa mattina, gli organizzatori del Masters 1000 hanno ann ... 🔗msn.com

Madrid, Arnaldi sopravvive al blackout, ma Berrettini e Musetti contro Draper e Tsitsipas? Dopo lo shock... - Matteo Arnaldi resiste al blackout che ha paralizzato Madrid e conquista gli ottavi del Master 1000, battendo Dzumhur dopo un’interruzione surreale. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini? Per il primo l ... 🔗mowmag.com