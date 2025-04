Masters 1000 Madrid Berrettini si ritira contro Draper Musetti vince il primo set per 7-5

Masters 1000 Madrid dopo il maxi blackout che ieri ha impedito lo svolgimento delle gare. In campo ora per l’Italia Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini contro Jack Draper. Berrettini è costretto a ritirarsi dopo il primo set per i soliti fastidi all’addome. Ha provato a rimanere in campo, .L'articolo Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. Musetti vince il primo set per 7-5 proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. Musetti vince il primo set per 7-5 Torna in campo ildopo il maxi blackout che ieri ha impedito lo svolgimento delle gare. In campo ora per l’Italia LorenzoStefanos Tsitsipas e MatteoJackè costretto arsi dopo ilset per i soliti fastidi all’addome. Ha provato a rimanere in campo, .L'articolosiilset per 7-5 proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi - Sono 5 gli italiani oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Arnaldi compie l'impresa battendo in due set Djokovic. Anche Musetti e Berrettini accedono al turno successivo. Sonego non supera l'ostacolo de Minaur. Darderi, invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro Tiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunio L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. 🔗ildifforme.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi batte Djokovic, Musetti e Berrettini ok - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025, dove a prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, capace di battere in due set (6-3 6-4) Novak Djokovic. Sulla terra rossa l’azzurro nel primo precedente contro il suo idolo d’infanzia allunga la lista degli italiani che sono riusciti a sconfiggere il serbo. Adesso il tabellone prevede la sfida al bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in tre set contro Sebastian Baez. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi vola agli ottavi di finale. Big match per Musetti e Berrettini. - Tornano in campo nel Masters 1000 Madrid Arnaldi, Berrettini e Musetti. Arnaldi dopo l'impresa contro Djokovic vince anche contro il bosniaco Dzumhur. Più impegnativi i match degli altri due: Berrettini contro Draper e Musetti contro Tsitsipas L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi vola agli ottavi di finale. Big match per Musetti e Berrettini. proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Atp Madrid, Berrettini perde il primo set e si ritira: Draper approda agli ottavi di finale - Niente da fare per l'azzurro che dopo aver perso il primo set contro il britannico si ritira. Draper approda agli ottavi di finale ... 🔗sport.virgilio.it

Masters 1000 Madrid, la comunicazione ufficiale dopo il black out in Spagna: il programma di oggi con Berrettini e Musetti - Il black out che ieri ha colpito gran parte della Spagna è in via di risoluzione. Anche alla Caja Magica di Madrid, dove ieri sono state annullate quasi tutte le partite (ha giocato solo Arnaldi), gli ... 🔗msn.com

Masters 1000 di Madrid: torna la corrente dopo il blackout, pronti Musetti e Berrettini - Dopo il black-out che ha bloccato la Spagna e non solo, il Masters 1000 di Madrid riprende la sua corsa tradizionalmente. Il torneo di tennis dovrà attendere le 12 di mercoledì 29 aprile prima di vede ... 🔗msn.com