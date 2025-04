Masters 1000 Madrid Berrettini si ritira contro Draper Musetti stende Tsitsipas 7-5 7-6 e vola agli ottavi

Masters 1000 Madrid dopo il maxi blackout che ieri ha impedito lo svolgimento delle gare. In campo ora per l'Italia Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini contro Jack Draper. Berrettini abbandona per infortunio il Masters 1000 Madrid Berrettini è costretto a ritirarsi dopo il primo set per i soliti .L'articolo Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. Musetti stende Tsitsipas 7-5, 7-6 e vola agli ottavi proviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi - Sono 5 gli italiani oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Arnaldi compie l'impresa battendo in due set Djokovic. Anche Musetti e Berrettini accedono al turno successivo. Sonego non supera l'ostacolo de Minaur. Darderi, invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro Tiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunio L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. 🔗ildifforme.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi batte Djokovic, Musetti e Berrettini ok - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025, dove a prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, capace di battere in due set (6-3 6-4) Novak Djokovic. Sulla terra rossa l’azzurro nel primo precedente contro il suo idolo d’infanzia allunga la lista degli italiani che sono riusciti a sconfiggere il serbo. Adesso il tabellone prevede la sfida al bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in tre set contro Sebastian Baez. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi vola agli ottavi di finale. Big match per Musetti e Berrettini. - Tornano in campo nel Masters 1000 Madrid Arnaldi, Berrettini e Musetti. Arnaldi dopo l'impresa contro Djokovic vince anche contro il bosniaco Dzumhur. Più impegnativi i match degli altri due: Berrettini contro Draper e Musetti contro Tsitsipas L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi vola agli ottavi di finale. Big match per Musetti e Berrettini. proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

FINALE Atp 1000 Madrid: Musetti-Tsitsipas 7-5 7-6 (3). Lorenzo agli ottavi trova De Minaur; Atp Madrid: Arnaldi batte Džumhur 6-3 6-4 e va agli ottavi. Blackout Spagna, cancellata la giornata - Black out Spagna, cancellata giornata Madrid. Dopo sospensione ufficiale annullamento programma di oggi; Madrid Open 2025, si torna in campo: il programma delle partite sospese e quando giocano gli italiani · Tennis ATP; Il Masters 1000 di Madrid riprende dopo il blackout: l'Italia fa il tifo per Musetti e Berrettini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Madrid, Berrettini si arrende al dolore: si ritira dopo il primo set contro Draper - Il romano alza bandiera bianca alla fine del primo set, perso 7-6 (2) contro il britannico testa di serie numero cinque del torneo ... 🔗gazzetta.it

Infortunio Berrettini a Madrid, si ritira dopo il primo set con Draper: salta Roma? Cos'è successo - Il tennista romano lascia il campo dopo aver ceduto il primo parziale nel match del terzo turno: Internazionali BNL d'Italia a rischio? La situazione ... 🔗corrieredellosport.it

Masters Madrid: Berrettini si ritira dopo un set - Ancora problemi all'addome e Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. (ANSA) ... 🔗msn.com