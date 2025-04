Massimo Adriatici verso il processo per omicidio volontario Sparò e uccise un uomo in piazza a Voghera

Voghera (Pavia) – Per Massimo Adriatici si avvicina un nuovo processo, questa volta per omicidio volontario. La Procura di Pavia, infatti, ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Cinquant’anni, ex assessore leghista di Voghera, è accusato di aver sparato a Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino, uccidendolo, la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera.Il capo d’imputazione cambiatoA dare notizia del rinvio a giudizio è il quotidiano locale “La Provincia Pavese”. La decisione verrà presa dal giudice Luigi Riganti nell'udienza preliminare fissata per il prossimo 11 settembre. Si tratta di una svolta, iniziata per la verità lo scorso novembre. Nel procedimento che si aprirà a settembre, infatti, viene contestata una nuova accusa ad Adriatici, dopo che lo scorso 6 novembre la giudice Valentina Nevoso aveva chiesto alla Procura di modificare il capo di imputazione che nel primo processo era eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Ilgiorno.it - Massimo Adriatici verso il processo per omicidio volontario. Sparò e uccise un uomo in piazza a Voghera (Pavia) – Persi avvicina un nuovo, questa volta per. La Procura di Pavia, infatti, ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Cinquant’anni, ex assessore leghista di, è accusato di aver sparato a Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino, uccidendolo, la sera del 20 luglio 2021 inMeardi a.Il capo d’imputazione cambiatoA dare notizia del rinvio a giudizio è il quotidiano locale “La Provincia Pavese”. La decisione verrà presa dal giudice Luigi Riganti nell'udienza preliminare fissata per il prossimo 11 settembre. Si tratta di una svolta, iniziata per la verità lo scorso novembre. Nel procedimento che si aprirà a settembre, infatti, viene contestata una nuova accusa ad, dopo che lo scorso 6 novembre la giudice Valentina Nevoso aveva chiesto alla Procura di modificare il capo di imputazione che nel primoera eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

El Boussetaoui ucciso a Voghera, l'ex assessore Massimo Adriatici rischia il processo per omicidio volontario - Ex assessore di Voghera, Massimo Adriatici è accusato di omicidio volontario aggravato: così ha concluso la Procura di Pavia sul caso El Boussetaoui 🔗notizie.virgilio.it

Ucciso da uno sparo in piazza Voghera: contestato l’omicidio volontario. Si va verso un nuovo processo per l’ex assessore Adriatici - Milano, 26 febbraio 2026 – La Procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari sull'omicidio di Youns El Boussetaoui contestando all'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) Massimo Adriatici l'omicidio volontario. Si va dunque verso un nuovo processo dopo che lo scorso novembre il giudice Valentina Nevoso ha ordinato alla Procura, di riqualificare il reato da eccesso colposo di legittima difesa in omicidio volontario. 🔗ilgiorno.it

L’ex assessore leghista Adriatici verso il processo per omicidio - Massimo Adriatici verso il processo, la Procura della Repubblica di Pavia ha depositato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari per l’ormai ex assessore leghista di Voghera circa l’uccisione di Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino senza fissa dimora a cui Adriatici sparò un colpo dopo una lite il 20 luglio del 2021. A seguito dell’ordinanza […] The post L’ex assessore leghista Adriatici verso il processo per omicidio appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio volontario. Lo sceriffo Adriatici verso un nuovo processo; Caso di Voghera: per l'ex assessore Adriatici si va verso un nuovo processo per omicidio volontario; L'ex assessore di Voghera, Massimo Adriatici, verso il processo per omicidio volontario; Non fu eccesso di legittima difesa, l'ex assessore Massimo Adriatici verso il processo per omicidio volontario. 🔗Approfondimenti da altre fonti

'Fu omicidio volontario', pm chiede processo per l'ex assessore - La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio volontario, per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista di Voghera (Pavia). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Ex assessore leghista spara e uccide un uomo: chiesto il processo con l’accusa di omicidio volontario - La procura di Pavia ha chiesto il processo per omicidio volontario per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista che sparò e uccise Younes El Boussettaoui ... 🔗fanpage.it

Adriatici, il pm chiede il processo con l’accusa di omicidio volontario - Voghera, per l’avvocato ed ex assessore leghista udienza preliminare a settembre. Luigi Riganti sarà il giudice ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it