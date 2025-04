Massimiliano Giansanti oggi in visita ufficiale a Euroflora 2025

Giansanti con il direttore generale Caponi in visita a Euroflora incontrano le aziende nello stand confederaleGENOVA – "Qui a Euroflora l'Italia esalta la sua capacità progettuale e produttiva, fatta di tecnologia, ricerca applicata e innovazione. Questo in un momento particolare a livello globale, in cui gli scambi internazionali sono fortemente influenzati dalle politiche USA relative ai dazi e alle barriere non tariffarie che molto incidono sui nostri prodotti agricoli e per i quali chiediamo reciprocità".Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, oggi in visita ufficiale ad Euroflora, la manifestazione internazionale in corso a Genova e dedicata al florovivaismo, dove l'Organizzazione è presente con un ampio spazio che ospita incontri, convegni e attività didattiche a cura della Liguria.

