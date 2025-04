Martina Franca | si conclude la stagione teatrale del Verdi Tris di cuori stasera

Verdi di Martina Franca arriva “Tris di cuori”, commedia brillante che chiude la stagione teatrale 20242025, diretta da Toni Fornari. In scena un cast d’eccezione, con protagonisti Paola Barale, Simone Montedoro, Mauro Conte e Ilaria Canalini.Una donna, due identità, tre cuori. Maria Teresa, interpretata da Paola Barale, è una scrittrice di romanzi rosa che non riesce a scegliere tra due diverse emozioni. Decide così di sdoppiarsi. In settimana è Maria, moglie di Giorgio, Simone Montedoro, professore di matematica, uomo d’altri tempi, colto ma terribilmente noioso. Nei fine settimana è Teresa, moglie di Danny, alias Mauro Conte, musicista dalle grandi ambizioni ma senza una carriera concreta, che vive alla Jim Morrison, libero e poco centrato. 🔗 Noinotizie.it - Martina Franca: si conclude la stagione teatrale del Verdi "Tris di cuori" stasera Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Martedì 29 aprile al Politeamadiarriva “di”, commedia brillante che chiude la20242025, diretta da Toni Fornari. In scena un cast d’eccezione, con protagonisti Paola Barale, Simone Montedoro, Mauro Conte e Ilaria Canalini.Una donna, due identità, tre. Maria Teresa, interpretata da Paola Barale, è una scrittrice di romanzi rosa che non riesce a scegliere tra due diverse emozioni. Decide così di sdoppiarsi. In settimana è Maria, moglie di Giorgio, Simone Montedoro, professore di matematica, uomo d’altri tempi, colto ma terribilmente noioso. Nei fine settimana è Teresa, moglie di Danny, alias Mauro Conte, musicista dalle grandi ambizioni ma senza una carriera concreta, che vive alla Jim Morrison, libero e poco centrato. 🔗 Noinotizie.it

