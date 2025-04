Martina ferita nel crollo della Vela di Scampia è stata trasferita alla clinica di Telese

alla volta del centro di riabilitazione Maugeri di Telese, in provincia di Benevento - Martina. 🔗 Ilmattino.it - Martina, ferita nel crollo della Vela di Scampia, è stata trasferita alla clinica di Telese È partita stamattina di buon?ora, dal piazzale del Cardarelli antistante il pronto soccorsovolta del centro di riabilitazione Maugeri di, in provincia di Benevento -. 🔗 Ilmattino.it

L'appello per Martina, la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste - C'era afa, quella maledetta sera del 22 luglio scorso, quando alla vela Celeste venne giù il ballatoio del secondo piano trascinando assieme a detriti e calcinacci vite e sogni. Quella sera Martina Russo, oggi 25 anni, perse il marito Roberto Abbruzzo, 28 anni, la suocera Patrizia Della Ragione... 🔗napolitoday.it

Al via abbattimento Vela Gialla di Scampia "simbolo di Gomorra", il sindaco di Napoli: "Ricordiamo le vittime del crollo di luglio" - VIDEO - I lavori saranno terminati in 40 giorni Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della Vela Gialla nel quartiere di Scampia. Il sindaco di Napoli ha commentato: "oggi è una giornata importante per Napoli e per Scampia". Abbattimento della Vela Gialla, 40 giorni per finire i lavori 🔗ilgiornaleditalia.it

