Maroon 5 e la star del Kpop Lisa uniscono le forze | in uscita il nuovo singolo Priceless

Maroon 5 annunciano una collaborazione che sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo: la band americana si unisce alla superstar del Kpop Lisa, membro del celebre girl group BLACKPINK, Priceless è il titolo della canzone che li unisce, un incontro tra mondi musicali diversi che promette di portare una ventata di novità nel panorama musicale internazionale, unendo il meglio del pop occidentale e delle sonorità asiatiche.L'annuncio sui social infiamma i fanLe speculazioni sono cominciate all'inizio della scorsa settimana, quando i Maroon 5 hanno pubblicato sulle loro pagine social una misteriosa immagine di Adam Levine accanto ad una donna non identificata, che si affaccia sullo skyline di una città. La foto ha alimentato mistero e fantasie dei fan più accaniti, che si sono chiesti se si trattasse di un'anticipazione di una nuova collaborazione.

