Mark Samson scrive in una lettera cos' ha fatto dopo il femminicidio di Ilaria Sula dal trolley alle sigarette

lettera inviata ai pm Mark Samson racconta le fasi che hanno preceduto e seguito il femminicidio di Ilaria Sula. Le nuove dichiarazioni 🔗 Notizie.virgilio.it - Mark Samson scrive in una lettera cos'ha fatto dopo il femminicidio di Ilaria Sula, dal trolley alle sigarette In unainviata ai pmracconta le fasi che hanno preceduto e seguito ildi. Le nuove dichiarazioni 🔗 Notizie.virgilio.it

Mark Samson scrive una lettera ai genitori di Ilaria Sula: “Scusate, sono impazzito quando mi ha lasciato” - Dal carcere dove è recluso per il femminicidio di Ilaria Sula, Mark Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola, scrive una lettera di scuse alla famiglia delle vittima, che è stata pubblicata in esclusiva dal Tg1. “Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni – si legge nella missiva – Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. 🔗tpi.it

Ilaria Sula, la lettera di Mark Samson: «Ero stanco di aspettare, lei cercava altre persone con cui legare» - «Dalle 22.15 del 25 marzo e fino alla mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone... 🔗leggo.it

