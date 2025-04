Mark Carney l’economista mago delle crisi promette gomiti alti anche con Trump | chi è il nuovo premier canadese

premier, esploso sulla scia dell’era Obama. Quando la nave è in tempesta, però, le mani sul timone sono spesso quelle di Mark Carney, economista e banchiere 60enne di marca Liberale che il Canada ha scelto come nuovo primo ministro dopo l’addio del compagno di partito. Economia e finanza sono il suo ring, l’altro è il campo da hockey, sport nel quale primeggiava da universitario. Lo scontro, quindi, è il suo pane quotidiano e non è un caso che, con Donald Trump in vena di minacce di dazi e annessioni, lo slogan vincente della sua campagna elettorale sia stato “Elbows up“, “gomiti alti“.Lo ha detto lui stesso: “Sono l’uomo giusto per tempi di crisi, molto più di quanto lo sia per tempi di pace”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Mark Carney, l’economista mago delle crisi promette “gomiti alti” anche con Trump: chi è il nuovo premier canadese La sua immagine è agli antipodi rispetto a Justin Trudeau. Nessuna laurea in letteratura o passione per le scienze umanistiche, ma solo numeri. La sua immagine non è cool come quella dell’ex, esploso sulla scia dell’era Obama. Quando la nave è in tempesta, però, le mani sul timone sono spesso quelle di, economista e banchiere 60enne di marca Liberale che il Canada ha scelto comeprimo ministro dopo l’addio del compagno di partito. Economia e finanza sono il suo ring, l’altro è il campo da hockey, sport nel quale primeggiava da universitario. Lo scontro, quindi, è il suo pane quotidiano e non è un caso che, con Donaldin vena di minacce di dazi e annessioni, lo slogan vincente della sua campagna elettorale sia stato “Elbows up“, ““.Lo ha detto lui stesso: “Sono l’uomo giusto per tempi di, molto più di quanto lo sia per tempi di pace”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è Mark Carney, l’economista ex portiere di hockey che può arginare Trump - Roma, 29 aprile 2025 – “Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito”. Già questa frase, pronunciata dopo la vittoria delle elezioni generali in Canada di lunedì, rende la cifra del nuovo anti-Trump, il premier liberale di Ottawa Mark Carney. Che parla di “tradimento” americano, di “sacrifici” nei mesi a venire, richiamando il Paese all’unità. “Il presidente Usa sta cercando si spezzarci per possederci”, l’attacco frontale al suo omologo alla Casa Bianca. 🔗quotidiano.net

Il Canada sceglie un primo ministro economista, chi è Mark Carney - Il partito liberale del primo ministro uscente Mark Carney ha vinto le elezioni in Canada, anche se probabilmente non avrà la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. A guidare il Paese sarà quindi l’ex direttore della Banca centrale canadese, che aveva sostituito Justin Trudeau dopo le sue dimissioni avvenute il 14 marzo scorso. Carney è un economista di formazione e ha mantenuto la retorica dura del suo predecessore nei confronti dell’aggressività di Donald Trump. 🔗quifinanza.it

Mark Carney: il nuovo premier canadese e le sfide economiche dopo Trudeau - Mark Carney, il nuovo primo ministro canadese, è un neofita della politica, vantando invece una carriera pluridecennale nel mondo della finanza, dove ha guidato governi attraverso crisi globali e periodi... 🔗ilsole24ore.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Canada, Mark Carney per il dopo-Trudeau. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mark Carney, l’economista mago delle crisi promette “gomiti alti” anche con Trump: chi è il nuovo premier canadese - Quando la nave è in tempesta, però, le mani sul timone sono spesso quelle di Mark Carney, economista e banchiere 60enne di marca Liberale che il Canada ha scelto come nuovo primo ministro dopo l’addio ... 🔗ilfattoquotidiano.it

In Canada vince l'anti Trump, i liberali volano con l’economista Mark Carney: chi è e cosa è successo al voto - L’ombra di Donald Trump fa volare il partito Liberale guidato da Mark Carney dopo le pressioni della Casa Bianca perché Ottawa diventi il 51° Stato Usa ... 🔗virgilio.it

Canada: il partito Liberale di Mark Carney trionfa a sorpresa alle elezioni. Poilievre troppo affine a Trump - Il partito Liberale canadese guidato dal banchiere Mark Carney, successore del dimissionario Trudeau, vince le elezioni Canada ... 🔗mam-e.it