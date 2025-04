Mark Carney chi è il Draghi canadese che ora può sfidare Trump

Draghi, incredibile a dirsi. Ma stavolta parla con accento canadese. Si chiama Mark Carney, ha l'aplomb di un banchiere e il fisico da ex campione di hockey. E oggi, a 60 anni, è l'uomo che potrebbe infliggere a Donald Trump una sconfitta nel campo che l'ex presidente detesta di più: quello della competenza. Lo ha colto con lucidità Antonio Polito nella nuova puntata della rubrica «Palomar»: Carney è la variante nordamericana del modello Draghi. Stessa sobrietà, autorevolezza e rigore. Ma con in più una capacità tutta canadese di scendere in campo col sorriso e col gomito alto, «elbows up», come dicono nell'hockey, lo sport nazionale. Uno slogan attraente diventato anche simbolo della sua campagna.Un economista, un tecnico, un "uomo delle istituzioni", per usare una formula a cui oggi si guarda quasi con sospetto, che conquista il consenso senza doversi travestire da influencer.

