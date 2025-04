Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast

Famosi’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa: Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’. Adinolfi volerà davvero sull’Isola?Secondo alcune indiscrezioni Mario Adinolfi parteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos Cochinos, situato al largo della costa settentrionale dell'Honduras. Giornalista, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del movimento politico "Popolo della Famiglia", Adinolfi è noto per le sue posizioni conservatrici. 🔗 Quotidiano.net - Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast Roma, 29 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per l’edizione 2025 de ‘L’Isola dei’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa:, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’.volerà davvero sull’Isola?Secondo alcune indiscrezioniparteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos Cochinos, situato al largo della costa settentrionale dell'Honduras. Giornalista, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del movimento politico "Popolo della Famiglia",è noto per le sue posizioni conservatrici. 🔗 Quotidiano.net

Mario Adinolfi all'Isola dei famosi 2025? L'indiscrezione che scuote i social - L'Isola dei Famosi torna il 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione. Tra le anticipazioni sui concorrenti, l'ultimo rumor riguarda il noto e controverso personaggio politico. Il prossimo 7 maggio prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il terzo reality consecutivo che Mediaset manda in onda in questa stagione, dopo Il Grande Fratello e The Couple. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, come anticipato da "Hit", uno pseudonimo già noto e apprezzato su TV Blog. 🔗movieplayer.it

Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi e i 12 concorrenti confermati tra le polemiche - Torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi con una nuova edizione al via mercoledì 7 maggio 2025. Dopo l’edizione guidata da Vladimir Luxuria, quest’anno al timone del reality c’è Veronica Gentili, alla sua prima esperienza in un prime time dedicato all’intrattenimento puro. In studio ci sarà Simona Ventura come unica opinionista, in un ruolo che segna il suo ritorno dopo essere stata sia conduttrice che concorrente del programma. 🔗news.robadadonne.it

BOOM! Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi - Veronica Gentili ha fatto il colpaccio. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che per l’edizione ai nastri di partenza dell’Isola dei Famosi si è aggiunto ai dodici concorrenti che già vi ho anticipato Mario Adinolfi. Il profilo del giornalista, ex deputato del Partito Democratico, è perfetto per lo show di Canale 5: divisivo, polemico ma non in maniera sterile, colto, con una carriera politica alle spalle che, condivisibile o meno, è sicuramente di peso e… vergine di reality show. 🔗davidemaggio.it

