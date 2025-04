Mario Adinolfi all' Isola dei famosi 2025? L' indiscrezione che scuote i social

Isola dei famosi torna il 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione. Tra le anticipazioni sui concorrenti, l'ultimo rumor riguarda il noto e controverso personaggio politico. Il prossimo 7 maggio prende il via la nuova edizione de L'Isola dei famosi, il terzo reality consecutivo che Mediaset manda in onda in questa stagione, dopo Il Grande Fratello e The Couple. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, come anticipato da "Hit", uno pseudonimo già noto e apprezzato su TV Blog. Il discusso personaggio politico è conosciuto per le sue posizioni estreme contro la comunità LGBTQ+ e per il suo acceso antiabortismo. È fondatore del movimento Popolo della Famiglia, il cui simbolo è stato presentato in diverse tornate elettorali.

BOOM! Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi - Veronica Gentili ha fatto il colpaccio. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che per l’edizione ai nastri di partenza dell’Isola dei Famosi si è aggiunto ai dodici concorrenti che già vi ho anticipato Mario Adinolfi. Il profilo del giornalista, ex deputato del Partito Democratico, è perfetto per lo show di Canale 5: divisivo, polemico ma non in maniera sterile, colto, con una carriera politica alle spalle che, condivisibile o meno, è sicuramente di peso e… vergine di reality show. 🔗davidemaggio.it

L'Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l'indiscrezione - L'Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L'Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice.

"Ecco quando iniziamo". Isola dei Famosi 2025, l'annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d'arrivo per l'inizio dell'Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico.

