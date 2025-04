Maria Corleone 2 | Rosa Diletta Rossi torna da Stasera martedì 29 aprile 2025 con una nuova e appassionante stagione

Rosa Diletta Rossi e la sua Maria Corleone tornano su Canale5 da questa sera, martedì 29 aprile 2025. Un nuovo avvincente capitolo della Fiction targata TaoDue sta per cominciare. Nuovi intrighi e tradimenti saranno protagonisti della seconda stagione della serie TV ma al centro di tutto ci sarà, come sempre, la famiglia!

Maria Corleone 2, al via la seconda stagione: trama, cast e puntate della fiction con Rosa Diletta Rossi - Parte martedì 29 aprile la messa in onda della seconda stagione di Maria Corleone, trasmessa su Canale5. Sono otto gli episodi con Rosa Diletta Rossi protagonista: ecco la trama e il cast.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Rosa Diletta Rossi marito e figli, vita privata e origini: chi è il fidanzato dell’attrice di Maria Corleone - Rosa Diletta Rossi chi è l’attrice di Maria Corleone Rosa Diletta Rossi, o semplicemente Diletta Rossi, ha trovato la popolarità interpretando Maria Corleone nell’omonima fiction di Canale 5. Anche se non è molto conosciuta al grande pubblico, Rosa Diletta ha già una carriera avviata alle spalle tra cinema, fiction e teatro. Non parliamo dunque di un’attrice di primo pelo, anche se la prima vera parte da protagonista è arrivata dopo molti anni di gavetta con la serie tv Maria Corleone, che proverà a diventare la nuova Rosy Abate. 🔗spettacoloitaliano.it

Rosa Diletta Rossi, attrice di Maria Corleone: “La maternità mi incuriosisce. Da bambina mi sentivo diversa” - Rosa Diletta Rossi si racconta in un'intervista. L'attrice, nota per la sua partecipazione nella miniserie su Elisa Claps e Maria Corleone, parla della sua carriera e del suo approccio alla genitorialità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Maria Corleone 2” stasera in tv: Rosa Diletta Rossi è ancora la stilista divisa tra mafia e giustizia - Mafia e giustizia: questi due opposti sono al centro della seconda stagione di "Maria Corleone 2", la serie da stasera in tv su Canale 5 ... 🔗amica.it

