Maria Corleone 2 anticipazioni seconda puntata del 6 maggio 2025 trama episodio 2

La seconda puntata di Maria Corleone 2 andrà in onda martedì 6 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. La fiction continua a seguire la protagonista, Maria, interpretata da Rosa Diletta Rossi, nel suo tentativo di lasciarsi alle spalle l'eredità mafiosa della sua famiglia e costruire una nuova vita con Luca e il figlio Giovannino. Tuttavia, il passato continua a tormentarla e a metterle i bastoni tra le ruote, creando tensioni e colpi di scena. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone 2 del 6 maggio 2025.

Maria Corleone 2 anticipazioni seconda puntata, trama episodio 2

Il killer di mafia Tony Zerilli, che ha tentato di uccidere Maria Corleone, è inseguito dalla famiglia Corleone e anche dal PM Luca Spada. Che cosa farà Maria? Seguirà l'istinto dei Corleone e cercherà di farsi giustizia da sola eliminando Tony Zerilli? O per una volta si affiderà a Luca e alla legge così da poter ricucire il rapporto con lui e provare a vivere come una famiglia normale? Per Maria si tratta di una scelta difficilissima, divisa tra l'amore che ancora prova per Luca e per il loro bimbo e l'istinto criminale.

