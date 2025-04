Mare d’Incontri | Antonella Prisco a bordo di MSC World Europa con Cambia Menti

Antonella Prisco, l'amatissima vigilessa di "Un posto al sole" sarà protagonista dello spettacolo "Cambia Menti" a bordo di MSC World Europa, l'ammiraglia della flotta MSC Crociere. Lunedì 5 maggio alle 14.30 torna a Napoli la rassegna di spettacoli gratuiti offerti alla cittadinanza da MSC Crociere a chi è interessato (registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti).

