Marco Rizzo a Verona | Centrodestra e Centrosinistra facce della stessa medaglia

Verona, per un appuntamento organizzato dall'Associazione Officina. Assieme a politici veneti come il. Marco Rizzo a Verona: «Centrodestra e Centrosinistra facce della stessa medaglia» Nasceranno altre sintesi politiche oltre le famiglie novecentesche ? È l'interrogativo che animerà l'incontro di mercoledì 30 aprile, a partire dalle 18, alla Sala Ater in piazza Pozza San Zeno, per un appuntamento organizzato dall'Associazione Officina.

Prodi vuole l’esercito europeo, la risposta di Marco Rizzo: “Fatelo giocare a soldatini in una Rsa” - Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 9 marzo sul Nove, Romano Prodi ha espresso la sua posizione sulla necessità di una difesa comune europea. L’ex presidente del Consiglio ha ribadito che l’Unione Europea deve dotarsi di un proprio esercito per evitare di dipendere dagli Stati Uniti. La proposta del Professore scatena però un delirio di commenti negativi sui social. Il più duro e ficcante di tutti è quello pubblicato dal leader di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo. 🔗thesocialpost.it

Marco Rizzo: «Il Pd è il partito della guerra. L’Ue ha connotati dittatoriali» - Il leader di Democrazia Sovrana Popolare: «Il nemico degli europei non è Mosca, ma Bruxelles. L’immigrazionismo cancella lo Stato di diritto, le pensioni e la sicurezza». Continua a leggere 🔗laverita.info

Marco Rizzo fa godere Vannacci: "Vado lì con il bastone", sinistra umiliata in diretta | Video - Cattivissimi loro. Il generale Roberto Vannacci e Marco Rizzo sono la nemesi della sinistra salottiera, buonista, politicamente corretta. E da mercoledì sera hanno ufficialmente unito le loro forze con un unico obiettivo: fare impazzire Elly Schlein, il Pd e tutto quel mondo progressista in odor di woke che già Trump si è incaricato di spazzare via. L'europarlamentare della Lega e il comunista di ferro, oggi leader di Democrazia sovrana e popolare, sono stati entrambi ospiti di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4. 🔗liberoquotidiano.it

Rizzo a Verona per superare le categorie destra/sinistra - Marco Rizzo sarà a Verona mercoledì 30 aprile alle 18 presso la sala conferenze dell’Ater in piazza Pozza, zona S.Zeno per presentare il suo libro ... 🔗giornaleadige.it