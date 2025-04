Marco Polo protagonista della nuova opera della superstar del fumetto orientale Boichi

Marco Polo, protagonista di Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse, una rivisitazione nippo-coreana del famoso avventuriero veneziano, non ne sa molto. Eppure si ritrova coinvolto in un'avventura ai limiti dell'assurdo, che lo porta a viaggiare attraverso dimensioni alternative e a incrociare il suo cammino con personaggi provenienti da altri mondi, e persino da altre opere. Con i disegni della superstar del fumetto Boichi e i testi nati dall'estro narrativo di Youn In-wan, Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse è solo un tassello all'interno di un colossale mosaico di storie. Super String, infatti, è il nome dell'universo narrativo ideato dallo studio coreano YLAB, che comprende 18 serie a fumetti, ma anche giochi e film, in cui personaggi, eventi e organizzazioni ricorrono attraverso più opere, creando uno storytelling tanto vasto quanto stratificato e intrigante.

