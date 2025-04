Marco Polo diventa un manga | il folle viaggio del mercante tra dimensioni alternative

Marco Polo e ne reinterpretano la sua avventura. Il viaggiatore e mercante veneziano, ampiamente celebrato in occasione dei 700 anni dalla sua morte, è il protagonista di Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse, manga d'azione e fantascienza edito in Italia.

