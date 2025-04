Marche protagoniste all' Earth Day rimossi oltre 760 chili di plastica e altri rifiuti

oltre 10.000 volontari hanno preso parte, in Italia, alla 55ma edizione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, Plastic Free Onlus è. 🔗 Anconatoday.it - Marche protagoniste all'Earth Day, rimossi oltre 760 chili di plastica e altri rifiuti ANCONA –10.000 volontari hanno preso parte, in Italia, alla 55ma edizione dell'Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, Plastic Free Onlus è. 🔗 Anconatoday.it

Giornata della Terra: storia, significato e obiettivo dell'Earth Day - La Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile di ogni anno, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti globali dedicati alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico. Nata nel 1970 su iniziativa del senatore statunitense Gaylord Nelson, questa ricorrenza ha segnato l'inizio di una mobilitazione su larga scala per sensibilizzare governi e cittadini sulla necessità di proteggere le risorse naturali del pianeta.

Earth Day, al via la decima edizione del Villaggio per la Terra - Dal 10 al 13 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, per festeggiare il 55esimo Earth Day, prenderà vita la decima edizione del Villaggio per la Terra, con centinaia di eventi gratuiti. Decine di migliaia gli studenti attesi da tutta Italia per il festival dell'educazione alla sostenibilità

Earth Day 2025, i monitor commerciali MSI tracciano la strada verso un futuro più verde e sostenibile - MSI è impegnata per un futuro sostenibile e prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia di monitor e PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale. MSI è orgogliosa di annunciare che molti dei suoi monitor commerciali hanno ottenuto la certificazione EPEAT.

