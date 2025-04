Marche il PIL regionale cresciuto del 15%

Marche: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark’. Nel corso dell’evento sono stati presentati dati rilevanti che attestano il deciso cambio di passo intrapreso negli ultimi anni, con risultati incoraggianti sia sul piano economico che sociale.Il PIL regionale cresciuto del 15%«Quando abbiamo assunto la guida della Regione Marche – ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli nel suo intervento – abbiamo trovato una situazione estremamente complicata. Ereditavamo dalla precedente amministrazione un territorio economicamente fragile soprattutto a seguito della crisi dell’istituto di credito di riferimento locale, tanto che successivamente l’Unione Europea aveva classificato le Marche come “Regione in transizione” secondo i dati del PIL del 2015, 2016 e 2017. 🔗 Lapresse.it - Marche, il PIL regionale cresciuto del 15% Si è svolto a Fano il convegno organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio dal titolo ‘: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark’. Nel corso dell’evento sono stati presentati dati rilevanti che attestano il deciso cambio di passo intrapreso negli ultimi anni, con risultati incoraggianti sia sul piano economico che sociale.Il PILdel 15%«Quando abbiamo assunto la guida della Regione– ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli nel suo intervento – abbiamo trovato una situazione estremamente complicata. Ereditavamo dalla precedente amministrazione un territorio economicamente fragile soprattutto a seguito della crisi dell’istituto di credito di riferimento locale, tanto che successivamente l’Unione Europea aveva classificato lecome “Regione in transizione” secondo i dati del PIL del 2015, 2016 e 2017. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

RheumAware, esperti: “Nelle Marche attivare rete reumatologica regionale” - (Adnkronos) – Attivare una rete reumatologica regionale da subito, incrementare l'aderenza terapeutica, sviluppare infrastrutture e cultura digitali tra gli operatori sanitari, aumentare l'attenzione delle istituzioni – sia regionali che nazionali – e coinvolgere l'associazione dei pazienti. Sono questi i punti chiave sui cui intervenire per migliorare l'assistenza socio-sanitaria per i pazienti reumatologici delle Marche, individuati […] 🔗periodicodaily.com

RheumAware, esperti: "Nelle Marche attivare rete reumatologica regionale" - Per malattie come artrite psoriasica e spondiloartriti costi indiretti per 3 mld l'anno in Italia, 'ottimizzare diagnosi e gestione' Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Attivare una rete reumatologica regionale da subito, incrementare l'aderenza terapeutica, sviluppare infrastrutture e cultura 🔗ilgiornaleditalia.it

Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 21^ giornata - Rullo compressore Castelfrettese nel girone A: ora è a +13 dalle inseguitrici. Vincono anche Marina e Barbara Monserra. Nel girone B il Matelica torna primo da solo perchè la Jesina perde a Osimo. Successi per Pietralacroce, Moie Vallesina e Settempeda VALLESINA, 10 febbraio 2025 – Non sono di certo mancati i gol in questa 21^ giornata di Juniores Regionale di calcio. Andiamo a scoprire quello che è successo nelle sfide che si sono giocate nell’ultimo fine settimana. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

“I numeri di Acquaroli sul Pil? Sono forse buoni per giocarli al lotto. Nelle Marche crollano lavoro e investimenti”; Marche, da regione in transizione a modello di crescita; Acquaroli: «Il Pil delle Marche cresce, nel Centro Italia siamo primi. No al pessimismo»; Le Marche da regione in transizione a regione benchmark grazie alle politiche della giunta Acquaroli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Acquaroli: «Il Pil delle Marche cresce, nel Centro Italia siamo primi. No al pessimismo» - FANO Le Marche in transizione crescono più delle altre regioni del centro Italia. E considerando i cataclismi - finanziari e naturali - che si sono abbattuti sul nostro territorio negli ... 🔗msn.com

Marche, da regione in transizione a modello di crescita - (Teleborsa) - Si è svolto oggi a Fano il convegno organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio dal titolo "Marche: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark". Nel corso d ... 🔗teleborsa.it

Da regione in transizione a benchmark '+15% pil tra 2019 e 2023' - Tra il 2019 e il 2023, nelle Marche si sono registrati "un aumento del pil regionale del 15%" e, nel confronto tra il 2019 e il 2024, "una significativa ripresa delle esportazioni, +14,8%" oltre ad un ... 🔗msn.com