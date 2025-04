Marche convegno sulla parità di genere nel mondo marittimo

parità di genere nel mondo marittimo”.Un focus sulla parità di genere in ambiti e professioni inerenti l’industria, il management e i servizi marittimi e portuali.Un convegno organizzato dalla presidente Cpo Vitturini“Obiettivo specifico di questo progetto – ha spiegato la presidente Cpo Maria Lina Vitturini – è quello di promuovere la conoscenza delle opportunità occupazionali nel settore marittimo portuale a favore del genere femminile, ciò anche in funzione dell’orientamento didattico”.Tanti gli studenti presenti Ampia la platea di studenti e studentesse che hanno preso parte all’evento, provenienti da istituti di istruzione superiore di tutta la regione e che hanno potuto ascoltare racconti e testimonianze di donne che hanno intrapreso una carriera di successo non soltanto nei settori marittimo, navale e portuale, ma anche universitario e dell’informazione. 🔗 Lapresse.it - Marche, convegno sulla parità di genere nel mondo marittimo L’Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitteliana di Ancona ha ospitato l’evento organizzato dalla Commissione regionale Pari opportunità in collaborazione con il Comune di Ancona e la Capitaneria di porto dal titolo “dinel”.Un focusdiin ambiti e professioni inerenti l’industria, il management e i servizi marittimi e portuali.Unorganizzato dalla presidente Cpo Vitturini“Obiettivo specifico di questo progetto – ha spiegato la presidente Cpo Maria Lina Vitturini – è quello di promuovere la conoscenza delle opportunità occupazionali nel settoreportuale a favore delfemminile, ciò anche in funzione dell’orientamento didattico”.Tanti gli studenti presenti Ampia la platea di studenti e studentesse che hanno preso parte all’evento, provenienti da istituti di istruzione superiore di tutta la regione e che hanno potuto ascoltare racconti e testimonianze di donne che hanno intrapreso una carriera di successo non soltanto nei settori, navale e portuale, ma anche universitario e dell’informazione. 🔗 Lapresse.it

