Marche consegnata la bandiera della Croce Rossa al presidente Acquaroli

della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebra l'8 maggio, la bandiera dell'associazione sarà esposta per l'intera giornata accanto a quella della Regione Marche nella sede istituzionale di Palazzo Raffaello ad Ancona. Il vessillo è stato ufficialmente consegnato oggi, 29 aprile – giornata dedicata a Santa Caterina da Siena, patrona delle Infermiere Volontarie – al presidente della Regione Francesco Acquaroli dalla presidente della Croce Rossa delle Marche, Rosaria Del Balzo Ruiti.La Croce Rossa come punto di riferimento "Siete un punto di riferimento essenziale per le comunità – ha dichiarato il presidente Acquaroli –. Le vostre sedi sono diffuse, capillari e soprattutto sempre pronte a fianco della popolazione. L'impronta che lasciate è forte, perché forti sono i valori alla base dell'associazione".

