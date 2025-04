Marche 9 milioni di euro per migliorare la rete idrica

milioni di risorse destinate al miglioramento delle reti idriche nel territorio regionale al fine di ridurne le perdite. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Stefano Aguzzi, delegato alle Risorse idriche. Contestualmente si procederà anche alla ripartizione delle somme nei confronti degli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) competenti per territorio.Gli interventi"Si tratta di interventi assolutamente necessari – spiega Aguzzi – per consentire di avere reti idriche efficienti, in modo da evitare dispendiose perdite di acqua. Viviamo un momento molto particolare dal punto di vista climatico. A periodi di forti precipitazioni, anche a carattere alluvionale, seguono periodi di estrema siccità.

Marche, oltre 200 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro - Si estenderà su una superficie di 70 mila metri quadri, disporrà di 382 posti letto ma potrà accoglierne fino a 460 in caso di emergenza. Sono i numeri del nuovo ospedale di Pesaro che, con un investimento complessivo di 204 milioni di euro, sarà la più grande opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche nel settore della sanità. Il progetto è stato presentato nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, degli assessori regionali Francesco Baldellie Filippo Saltamartini, del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, ... 🔗lapresse.it

Marche, bando da 2 milioni di euro per la riconversione o ristrutturazione dei vigneti storici - È stata rimodulata la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Marche da parte del Ministero dell’agricoltura per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nel biennio 2025/2026. La Giunta regionale ha stabilito che a tale scopo saranno destinati 2 milioni di euro da assegnarsi tramite bando, presto in uscita. Contemporaneamente, sono state definite le nuove disposizioni attuative per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sulla base delle quali sarà emanato il suddetto bando regionale. 🔗lapresse.it

Marche, credito alle imprese con bando a 8,2 milioni di euro - In meno di 48 ore già 20 aziende hanno risposto al bando da 8,2 milioni di euro, aperto da martedì dalla Regione Marche, per sostenere la capitalizzazione delle imprese marchigiane. L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro ‘Diamo credito alle aziende’, che si è tenuto ieri, mercoledì 16 aprile, a Fabriano presso l’Oratorio della Carità, alla presenza dell’assessore regionale al Credito Goffredo Brandoni e della vicepresidente di Svem, Monica Mancini Cilla e di Paolo Mariani, Direttore di Confidi Unico e rappresentante di Credito Futuro Marche. 🔗lapresse.it

