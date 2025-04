Marcell Jacobs torna sulla vicenda Tortu | Penso che non sapesse

Marcell Jacobs, alle prese con il recupero fisico dopo i nuovi problemi fisici si è raccontato a Belve nella puntata in onda questa sera, 29 aprile, su Rai Due con Francesca Fagnani.Inevitabile che si sia parlato della vicenda spionaggio ai suoi danni e ad opera del fratello di Filippo Tortu, compagno della staffetta d’oro, Giacomo Tortu, ex atleta.Parlando della vicenda racconta: “Sinceramente sono rimasto abbastanza male. Una notizia che mi ha un po’ sconvolto perché non me lo sarei mai aspettato”.Leggi anche: Jacobs – Tortu: «Gli credo, ma è avvilente. Piuttosto che barare arrivo ultimo»Jacobs ha anche parlato del rapporto sportivo e non proprio con Tortu. “Nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi ho, tra virgolette, oscurato un po’ quello che era il percorso che Filippo aveva fatto dal 2018. 🔗 361magazine.com - Marcell Jacobs torna sulla vicenda Tortu: «Penso che non sapesse» Le parole dello sprinter a Belve, alle prese con il recupero fisico dopo i nuovi problemi fisici si è raccontato a Belve nella puntata in onda questa sera, 29 aprile, su Rai Due con Francesca Fagnani.Inevitabile che si sia parlato dellaspionaggio ai suoi danni e ad opera del fratello di Filippo, compagno della staffetta d’oro, Giacomo, ex atleta.Parlando dellaracconta: “Sinceramente sono rimasto abbastanza male. Una notizia che mi ha un po’ sconvolto perché non me lo sarei mai aspettato”.Leggi anche:: «Gli credo, ma è avvilente. Piuttosto che barare arrivo ultimo»ha anche parlato del rapporto sportivo e non proprio con. “Nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi ho, tra virgolette, oscurato un po’ quello che era il percorso che Filippo aveva fatto dal 2018. 🔗 361magazine.com

