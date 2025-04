Marcell Jacobs sullo spionaggio | Se emergesse il coinvolgimento di Filippo Tortu sarebbe una bella batosta

Marcell Jacobs è tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve, al via questa sera su Rai 2. E’ l’occasione, per la prima volta in TV, per parlare del caso del suo spionaggio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, che coinvolge Giacomo Tortu, il fratello di Filippo Tortu, suo compagno di Nazionale.Sinceramente sono rimasto abbastanza male. Una notizia che mi ha un po’ sconvolto perché non me lo sarei mai aspettatodichiara il velocista. Tra lui e Tortu da sempre c’è una rivalità che evidentemente per chi lo gestisce (il fratello di Tortu è anche il suo manager) “non si fermava in pista”. Aggiunge:Nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi ho, tra virgolette, oscurato un po’ quello che era il percorso che Filippo aveva fatto dal 2018. 🔗 Davidemaggio.it - Marcell Jacobs sullo spionaggio: “Se emergesse il coinvolgimento di Filippo Tortu sarebbe una bella batosta” Come anticipato da Davide Maggio, il campione olimpicoè tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve, al via questa sera su Rai 2. E’ l’occasione, per la prima volta in TV, per parlare del caso del suo, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, che coinvolge Giacomo, il fratello di, suo compagno di Nazionale.Sinceramente sono rimasto abbastanza male. Una notizia che mi ha un po’ sconvolto perché non me lo sarei mai aspettatodichiara il velocista. Tra lui eda sempre c’è una rivalità che evidentemente per chi lo gestisce (il fratello diè anche il suo manager) “non si fermava in pista”. Aggiunge:Nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi ho, tra virgolette, oscurato un po’ quello che era il percorso cheaveva fatto dal 2018. 🔗 Davidemaggio.it

Ne parlano su altre fonti

Marcell Jacobs chiama Filippo Tortu, la telefonata per non mandare in pezzi la staffetta azzurra: lo scandalo spionaggio e il ritorno a Tokyo - Una telefonata da Marcell Jacobs al compagno di staffetta Filippo Tortu per provare a tenere insieme la squadra azzurra che ha emozionato e trionfato con l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. O almeno per cercare un disgelo, dopo quel che è emerso dall’indagine dello scandalo Equalize. Il fratello e manager di Tortu è indagato perché, secondo la procura, avrebbe chiesto agli esperti di spionaggio informatico le analisi del sangue di Jacobs. 🔗open.online

Il fratello di Filippo Tortu indagato: presunto mandante del tentativo di spionaggio su Marcell Jacobs - Dopo le recenti notizie di un possibile dossieraggio nei confronti di Marcell Jacobs da parte del fratello di Filippo Tortu, Giacomo, quest'ultimo è stato indagato dalla Procura di Milano. Per circa un anno, dopo le Olimpiadi di Tokyo avrebbe cercato di ottenere informazioni sugli esami del sangue di Jacobs nonché intercettazioni telefoniche e chat provate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il fratello di Filippo Tortu indagato per il presunto spionaggio su Marcell Jacobs - L’inchiesta milanese sulle presunte intercettazioni abusive legate alla società Equalize si è arricchita di un nuovo nome tra gli indagati: Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e campione olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020. Tortu è indagato per concorso in intercettazioni illecite, in relazione a un presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, vincitore di due ori olimpici in Giappone. Secondo le dichiarazioni messe a verbale dall’ex superpoliziotto Carmine Gallo, Tortu avrebbe richiesto informazioni sugli esiti di analisi del sangue di Jacobs nel settembre 2020. 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jacobs e il caso spionaggio: “Se Tortu fosse coinvolto sarebbe un duro colpo” - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 a Tokyo: “Ma la violazione della mia privacy è stata la cosa che mi ha ferito di più" ... 🔗msn.com

Cosa è successo tra Jacobs e Tortu e perché Marcell è stato vittima di spionaggio - La spy story dell'atletica italiana del 2025: il fratello di Filippo Tortu avrebbe pagato una società per scoprire con metodi illeciti se Marcell Jacobs ... 🔗fanpage.it

Marcell Jacobs «sconvolto» per lo spionaggio del fratello di Tortu, lo sfogo a Belve: «Io l'avrei già licenziato...» - Il video - Il campione olimpico dei 100 metri ospite del programma di Francesca Fagnani: «Ho visto mio padre la prima volta a 12 anni, non ho provato niente» «Sinceramente ci sono rimasto abbastanza male. È una ... 🔗informazione.it