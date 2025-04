Marcell Jacobs a Belve | Spiato da fratello di Tortu notizia mi ha sconvolto

Marcell Jacobs sarà ospite questa sera, martedì 28 aprile, a 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il campione olimpico e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda, risponde con grande sincerità a Francesca Fagnani sull'inchiesta della Procura di Milano (su accessi illegali).

Anticipazioni Belve, Marcell Jacobs: “Essere spiato dal fratello di Tortu mi ha sconvolto. Io l’avrei licenziato” - Ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve 2025 di martedì 29 aprile, per la prima volta in un’intervista televisiva, Marcell Jacobs parla del caso del suo spionaggio che coinvolge Giacomo Tortu, fratello di Filippo Tortu e da sempre suo manager: “Una notizia che mi ha sconvolto. Per come conosco Filippo non potrei mai pensare che fosse a conoscenza di questa cosa”. “Ha licenziato il fratello?” chiede quindi la giornalista, al che Jacobs: “Non penso. 🔗fanpage.it

Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui” - Milano,29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo. 🔗ilgiorno.it

